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В течение суток произошло 44 боевых столкновений на передовой - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновений. Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 2 удара — по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили:

  • три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
  • 2 зенитно-ракетных комплекса,
  • 13 артиллерийских средств,
  • склад боеприпасов,
  • станцию РЭБ противника.

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