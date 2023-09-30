В течение суток произошло 44 боевых столкновений на передовой - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновений. Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 2 удара — по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили:
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- три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
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- 2 зенитно-ракетных комплекса,
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- 13 артиллерийских средств,
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- склад боеприпасов,
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- станцию РЭБ противника.
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