Еще плюс 340 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 278 130 человек, 4691 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 278 130 (+470) человек,
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- танков - 4691 (+4) ед,
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- боевых бронированных машин - 8984 (+12) ед,
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- артиллерийских систем – 6447(+38) ед,
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- РСЗО – 796 (+2) ед,
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- средства ПВО - 537 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5006 (+15),
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- крылатые ракеты - 1529 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8854 (+18) ед,
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- специальная техника - 932 (+2).
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