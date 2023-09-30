Еще плюс 340 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 278 130 человек, 4691 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 278 130 (+470) человек,
  • танков - 4691 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8984 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 6447(+38) ед,
  • РСЗО – 796 (+2) ед,
  • средства ПВО - 537 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5006 (+15),
  • крылатые ракеты - 1529 (+0),
  • корабли /катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8854 (+18) ед,
  • специальная техника - 932 (+2).

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