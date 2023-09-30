У Краматорську пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Краматорську на Донеччині пролунали звуки вибухів, в області оголошена повітряна тривога, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Станом на 01.39 повітряна тривога оголошена у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Ознайомитися з актуальною картою тривог можна за посиланням.
Додамо
Цієї ночі вибухи пролунали на Вінниччині. В області внаслідок атаки дронів є влучання, повідомили у Калинівській міській раді.