У Краматорську пролунали вибухи

Деталі

Станом на 01.39 повітряна тривога оголошена у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Ознайомитися з актуальною картою тривог можна за посиланням.

Додамо

Цієї ночі вибухи пролунали на Вінниччині. В області внаслідок атаки дронів є влучання, повідомили у Калинівській міській раді.