В Краматорске прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Краматорске Донецкой области раздались звуки взрывов, в области объявлена воздушная тревога, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
По состоянию на 01.39 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Ознакомиться с актуальной картой тревог можно по ссылке.
Добавим
Этой ночью взрывы прогремели в Винницкой области. В области в результате атаки дронов есть попадания, сообщили в Калиновском городском совете.