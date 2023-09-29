У Вінниці пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На Вінниччині пролунав звук вибуху, в області оголошена повітряна тривога, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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За даними Повітряних Сил, у Вінницькій та Кіровоградській областях є загроза застосування ударних безпілотників з південного напрямку.
Містян закликали залишатися в укриття та не викладати фото і відео роботи ППО у соцмережі.
Станом на 00.20 повітряна тривога пролунала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Ознайомитися з актуальною картою тривог можна за посиланням.
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