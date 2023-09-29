В Виннице прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Винницкой области раздался звук взрыва, в области объявлена воздушная тревога, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
По данным Воздушных Сил, в Винницкой и Кировоградской областях есть угроза применения ударных беспилотников с южного направления.
Горожан призвали оставаться в укрытиях и не выкладывать фото и видео работы ПВО в соцсети.
По состоянию на 00.20 воздушная тревога прозвучала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Ознакомиться с актуальной картой тревог можно по ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Смелость сама по себе не останавливает дроны": Столтенберг призвал к обеспечению возможностей Украины