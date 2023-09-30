На Вінниччині є влучання внаслідок атаки дронів – міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Вінницькій області внаслідок атаки ворожих безпілотників є влучання. Про це повідомили у Калинівській міській раді, передає УНН.
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«На жаль є прильоти. Зберігайте спокій. До закінчення тривоги всі в укриттях. Міський голова знаходиться на місці подій. Нічого не коментуйте у соціальних мережах та не виставляйте фото», — йдеться у повідомленні міської ради.
Деталі
На Вінниччині кілька годин триває повітряна тривога.
Раніше ми повідомляли про звуки вибухів та ймовірно, роботу ППО в області.
Станом на 01.30 повітряна тривога оголошена у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Ознайомитися з актуальною картою тривог можна за посиланням.