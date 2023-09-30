В Винницкой области есть попадания в результате атаки дронов - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Винницкой области в результате атаки вражеских беспилотников есть попадания. Об этом сообщили в Калиновском городском совете, передает УНН.
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«К сожалению есть прилеты. Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях. Городской голова находится на месте событий. Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото», — говорится в сообщении городского совета.
Детали
В Винницкой области несколько часов продолжается воздушная тревога.
Ранее мы сообщали о звуках взрывов и вероятно, работе ПВО в области.
По состоянию на 01.30 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ознакомиться с актуальной картой тревог можно по ссылке.