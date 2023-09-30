Вночі росіяни вдарили по Краматорську двома ракетами, є поранений

Деталі

За інформацією, внаслідок ворожого удару одну людину поранено. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Нагадаємо

Уночі 30 вересня у Краматорську було чути звуки вибуху.

Додамо

У ніч на 30 вересня росіяни здійснили дронову атаку переважно по південних регіонах України.

Через влучання в об'єкт інфраструктури на Вінниччині спалахнула потужна пожежа. Наразі її локалізували.