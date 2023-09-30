Вночі росіяни вдарили по Краматорську двома ракетами, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В ніч на 30 вересня війська рф завдали 2 ракетні удари по Краматорську. Пошкоджено автостоянку з 20-ма авто та гуртожиток. Про це повідомила Краматорська міська військова адміністрація, передає УНН.
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За інформацією, внаслідок ворожого удару одну людину поранено. Ліквідація наслідків обстрілу триває.
Нагадаємо
Уночі 30 вересня у Краматорську було чути звуки вибуху.
Додамо
У ніч на 30 вересня росіяни здійснили дронову атаку переважно по південних регіонах України.
Через влучання в об'єкт інфраструктури на Вінниччині спалахнула потужна пожежа. Наразі її локалізували.