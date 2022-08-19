Российские оккупанты снова ударили ракетами по университету имени Петра Могилы в Николаеве.
Ночью оккупанты выпустили по Николаеву восемь ракет – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Этой ночью российские оккупанты ударили по Николаеву восемью ракетами. Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
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"Восемью зенитными ракетами С-300 ночью ударили по Николаеву. Коварно и варварски повторно нанесены разрушения Черноморскому национальному университету, по жилым кварталам и промышленной инфраструктуре. Ранены двое гражданских", – говорится в сообщении.
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