Російські окупанти знову вдарили ракетами по університету імені Петра Могили в Миколаєві

Цитата

"Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300", - зазначив він.

На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби.

Раніше

Окупанти влучили у Чорноморський національний університет імені Петра Могили. За словами Сєнкевича, у момент обстрілу в університеті був лише охоронець. Він не постраждав.