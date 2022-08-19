Російські окупанти знову вдарили ракетами по університету імені Петра Могили в Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські загарбники знову обстріляли у Миколаєві Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Про це інформує міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300", - зазначив він.
На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби.
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Окупанти влучили у Чорноморський національний університет імені Петра Могили. За словами Сєнкевича, у момент обстрілу в університеті був лише охоронець. Він не постраждав.