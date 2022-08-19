Российские оккупанты снова ударили ракетами по университету имени Петра Могилы в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские захватчики снова обстреляли в Николаеве Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Об этом информирует городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
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"Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300", - отметил он.
На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы.
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Оккупанты попали в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. По словам Сенкевича, в момент обстрела в университете был только охранник. Он не пострадал.