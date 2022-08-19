Вночі окупанти випустили по Миколаєву вісім ракет – ОК "Південь"

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"Вісьмома зенітними ракетами С-300 серед ночі вдарили по Миколаєву. Підступно і варварськи повторно завдано руйнувань Чорноморському національному університету, по житловим кварталам та промисловій інфраструктурі. Поранено двох цивільних осіб", – ідеться у повідомленні.

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