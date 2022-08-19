Російські окупанти знову вдарили ракетами по університету імені Петра Могили в Миколаєві.
Вночі окупанти випустили по Миколаєву вісім ракет – ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти вдарили по Миколаєву вісьмома ракетами. Про це у Facebook повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"Вісьмома зенітними ракетами С-300 серед ночі вдарили по Миколаєву. Підступно і варварськи повторно завдано руйнувань Чорноморському національному університету, по житловим кварталам та промисловій інфраструктурі. Поранено двох цивільних осіб", – ідеться у повідомленні.
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