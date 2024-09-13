Внешняя торговля Украины ушла в минус на 17,6 миллиарда долларов
Киев • УНН
Дефицит внешней торговли товарами Украины за 8 месяцев 2024 года составил 17,6 млрд долл., что на 6% больше, чем в прошлом году. Импорт составил 45,1 млрд долл., экспорт - 27,5 млрд долл., с наибольшим товарооборотом с Китаем, Польшей и Германией.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-августе этого года составил 17,6 млрд долл., что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
За 8 месяцев 2024 года товарооборот достиг 72,6 млрд долл. При этом в течение января-августа 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму более $45,1 млрд, а экспортировали - почти на $27,5 млрд. Облагаемый импорт составил $37,8 млрд, или 84% общих объемов импортируемых товаров.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - $8,9 млрд,
- Польша - $4,5 млрд,
- Германия - $3,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на $3,1 млрд,
- Испанию - на $1,9 млрд,
- Китай - на $1,9 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-августе 2024 года товаров 65% составляли следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $15,5 млрд,
- продукция химической промышленности - $7,8 млрд,
- топливно-энергетические - $6 млрд
В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - $16 млрд,
- металлы и изделия из них - $2,9 млрд,
- минеральные продукты - $2,2 млрд
За 8 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 189,3 млн грн.
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