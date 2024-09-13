Зовнішня торгівля України пішла в мінус на 17,6 мільярда доларів
Київ • УНН
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за 8 місяців 2024 року становив 17,6 млрд дол., що на 6% більше, ніж торік. Імпорт становив 45,1 млрд дол., експорт - 27,5 млрд дол., з найбільшим товарообігом з Китаєм, Польщею та Німеччиною.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-серпні цього року становив 17,6 млрд дол., що на 6% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.
Деталі
За 8 місяців 2024 року товарообіг сягнув 72,6 млрд дол. При цьому протягом січня-серпня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму понад $45,1 млрд, а експортували – майже на $27,5 млрд. Оподаткований імпорт становив $37,8 млрд, або 84% загальних обсягів імпортованих товарів.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $8,9 млрд,
- Польща — $4,5 млрд,
- Німеччина — $3,4 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $3,1 млрд,
- Іспанії — на $1,9 млрд,
- Китаю — на $1,9 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2024 року товарів 65% становили такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $15,5 млрд,
- продукція хімічної промисловості — $7,8 млрд,
- паливно-енергетичні — $6 млрд
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $16 млрд,
- метали та вироби з них — $2,9 млрд,
- мінеральні продукти — $2,2 млрд
За 8 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 189,3 млн грн.
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