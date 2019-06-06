В результате ливней подтопило 40 домов в двух областях
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Кировоградской и Винницкой областях из-за сильных дождей подтопило 41 дом и 74 приусадебных участка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, 5 июня в городе Гайворон Кировоградской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 20 жилых домов и 48 приусадебных участков.
По состоянию на 7:00 остаются подтопленными 20 жилых домов с приусадебными участками. В течение суток откачано 6 тыс. 792 куб. м воды.
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В Винницкой области 5-6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 21 жилого дома и 26 приусадебных участков в селе Мартыновка Жмеринского района и селе Ставки Бершадского района.
По состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными подвальные помещения в 21 домохозяйстве (село Мартыновка - 11 и село Ставки - 10). В течение суток откачано 2 тыс. 263 куб. м воды.
Уровень воды постепенно снижается в обеих областях.
Напомним, ветер повредил крышу школы в Херсонской области.
Как сообщал УНН, непогода в Украине в ночь на 6 июня оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях.