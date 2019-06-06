Вітер пошкодив дах школи на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через сильний вітер у селі Козачі Лагері на Херсонщині напередодні було повалено близько 50 дерев, пошкоджено дахи 50 будівель, у тому числі школи. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"5 червня у селі Козачі Лагері Олешківського району внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) повалено близько 50 дерев, пошкоджено дахи 50 будівель (у тому числі 1 школа)", - повідомили рятувальники.
Жертв та постраждалих немає. Вулиці та проїзди розчищені, прибрано 37 дерев.
Нагадаємо, негода в Україні у ніч на 6 червня залишила знеструмленими 80 населених пунктів у семи областях, найбільше - у Херсонській та Черкаській областях.