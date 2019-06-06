Ветер повредил крышу школы в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за сильного ветра в селе Казачьи Лагеря Херсонской области накануне были повалены около 50 деревьев, повреждены крыши 50 зданий, в том числе школы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"5 июня в селе Казачьи Лагеря Алешковского района в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) повалено около 50 деревьев, повреждены крыши 50 зданий (в том числе 1 школа)", - сообщили спасатели.
Жертв и пострадавших нет. Улицы и проезды расчищены, убрано 37 деревьев.
Напомним, непогода в Украине в ночь на 6 июня оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях.