Негода залишила в Україні без світла 80 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Негода в Україні у ніч на четвер залишила знеструмленими 80 населених пунктів у семи областях, найбільше - у Херсонській та Черкаській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"У ніч з 5 на 6 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Херсонська - 18 н.п., Черкаська - 17 н.п., Житомирська - 14 н.п., Київська - 12 н.п., Хмельницька - 9 н.п., Кіровоградська - 6 н.п. та Волинська - 4 н.п", - вказали у відомстві.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, штормове попередження оголосили в Україні 6 червня.