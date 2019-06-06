Непогода оставила в Украине без света 80 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Непогода в Украине в ночь на четверг оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В ночь с 5 на 6 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Херсонская - 18 н.п., Черкасская - 17 н .п., Житомирская - 14 н.п., Киевская - 12 н.п., Хмельницкая - 9 н.п., Кировоградская - 6 н.п. и Волынская - 4 н.п.", - указали в ведомстве.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, штормовое предупреждение объявили в Украине 6 июня.