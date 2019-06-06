Непогода оставила в Украине без света 80 городов и сел

КИЕВ. 6 июня. УНН. Непогода в Украине в ночь на четверг оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.