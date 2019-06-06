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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 108711 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136091 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143937 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129950 просмотра

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Непогода оставила в Украине без света 80 городов и сел

Непогода оставила в Украине без света 80 городов и сел

Киев  •  УНН

 • 8529 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Непогода в Украине в ночь на четверг оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В ночь с 5 на 6 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Херсонская - 18 н.п., Черкасская - 17 н .п., Житомирская - 14 н.п., Киевская - 12 н.п., Хмельницкая - 9 н.п., Кировоградская - 6 н.п. и Волынская - 4 н.п.", - указали в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в Украине 6 июня.

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