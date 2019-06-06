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Внаслідок злив підтопило 40 будинків у двох областях

Внаслідок злив підтопило 40 будинків у двох областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. У Кіровоградській та Вінницькій областях через сильні дощі підтопило 41 будинок та 74 присадибні ділянки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Так, 5 червня у місті Гайворон Кіровоградської області внаслідок інтенсивних опадів відбулося підтоплення 20 житлових будинків та 48 присадибних ділянок.

Станом на 7 годину залишаються підтопленими 20 житлових будинків з присадибними ділянками. Протягом доби відкачано 6 тис. 792 куб. м води. 

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У Вінницькій області 5-6 червня внаслідок інтенсивних опадів відбулося підтоплення 21 житлового будинку та 26 присадибних ділянок у селі Мартинівка Жмеринського району та селі Ставки Бершадського району.

Станом на 7 годину підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 21 домогосподарстві (село Мартинівка – 11 та село Ставки – 10). Протягом доби відкачано 2 тис. 263 куб. м води.

Рівень води поступово спадає в обох областях.

Нагадаємо, вітер пошкодив дах школи на Херсонщині.

Як повідомляв УНН, негода в Україні у ніч на 6 червня залишила знеструмленими 80 населених пунктів у семи областях, найбільше - у Херсонській та Черкаській областях.

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