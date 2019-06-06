Рятувальники попередили про можливі підтоплення

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Попередження про підвищення рівнів води на притоках Дністра випустили для трьох областей України, можливий вихід води на заплаву. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 6-8 червня на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очікується підйом рівнів води на 0,2-1,2 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, формування значного місцевого стоку", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов.

Як повідомляв УНН, негода в Україні у ніч на 6 червня залишила знеструмленими 80 населених пунктів у семи областях, найбільше - у Херсонській та Черкаській областях.

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