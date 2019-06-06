Українців попередили про грози та шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 6 червня в більшості областей місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - повідомили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, В Україні у четвер, 6 червня, продовжаться дощі, лише на Сумщині, Харківщині та Луганщині без опадів. Буде спекотно - повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла.
У Києві в четвер місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.