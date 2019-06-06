Украинцев предупредили о грозах и шквалах

"По данным Укргидрометцентра, 6 июня в большинстве областей местами грозы, в центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м /с", - сообщили в ГСЧС.



Как сообщал УНН, в Украине в четверг, 6 июня, продолжатся дожди, лишь на Сумской области, Харьковской области и Луганской области без осадков. Будет жарко - воздух днем прогреется до 33 градусов тепла.



В Киеве в четверг местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18 °, днем 26-28 °.

