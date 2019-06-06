Спасатели предупредили о возможных подтоплениях

"По данным Укргидрометцентра, 6-8 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока", - указали в ведомстве.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщал УНН, непогода в Украине в ночь на 6 июня оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях.