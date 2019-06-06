Спасатели предупредили о возможных подтоплениях

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Предупреждение о повышении уровней воды на притоках Днестра выпустили для трех областей Украины, возможен выход воды на пойму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 6-8 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока", - указали в ведомстве.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщал УНН, непогода в Украине в ночь на 6 июня оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях.

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