Спасатели предупредили о возможных подтоплениях
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Предупреждение о повышении уровней воды на притоках Днестра выпустили для трех областей Украины, возможен выход воды на пойму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 6-8 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока", - указали в ведомстве.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.
Как сообщал УНН, непогода в Украине в ночь на 6 июня оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях.