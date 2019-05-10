В результате опрокидывания броневика в США погиб морпех
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Один морской пехотинец погиб и еще 6 получили травмы в лагере Пендлтон результате опрокидывания легкой бронемашины во время тренировки. Об этом сообщил Los Angeles Times, передает УНН.
Сейчас военные расследуют факт опрокидывания бронетанковой машины, которое произошло вчера, 9 мая, в 9 утра, в I-м бронетанковом батальоне I-й морской дивизии. Имя погибшего морского пехотинца не разглашается, пока не будет сообщено о смерти его ближайших родственников.
Шесть раненых морских пехотинцев были госпитализированы. По информации военных, их травмы не являются серьезными.
Как отмечает издание, это не единственный подобный случай за последнее время. В течение месяца еще один морпех Джошуа Брайко погиб во время очередной аварии во время тренировки на базе.
Напомним, в начале года Пентагон заявил о намерении разместить в Европе многофункциональные боевые бронированные машины Stryker.