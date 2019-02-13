Пентагон відправить броньовики Strykers в Європу, щоб стримати Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Пентагон має намір розмістити в Європі багатофункціональні бойові броньовані машини Stryker. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
"Російська загроза формує основу для рішучих зусиль США направити більше сил, підвищити мобільність і розгорнути більше багатофункціональної бронетехніки в регіоні; Stryker оснащений новітньою зброєю ППО, являє собою ключовий елемент цієї ініціативи", - сказано в публікації.
Як наголошується, що США планують посилити Європу для протистояння Росії. Це витікає з представленого раніше звіту під назвою "Ворожі заходи Росії в Європі".
Звіт наповнений конкретними деталями, в яких наводяться області, на яких сфокусовано увагу Росії, які включають в себе не тільки широко обговорювані країни Балтії, а й поширюються на слов'яномовні райони південної частини Східної Європи.
При цьому Stryker будуть оснащені ракетами малої дальності Hellfire і Stinger.
Нагадаємо, для української армії модернізували понад сотні танків Т-64 .