Пентагон відправить броньовики Strykers в Європу, щоб стримати Росію

"Російська загроза формує основу для рішучих зусиль США направити більше сил, підвищити мобільність і розгорнути більше багатофункціональної бронетехніки в регіоні; Stryker оснащений новітньою зброєю ППО, являє собою ключовий елемент цієї ініціативи", - сказано в публікації.



Як наголошується, що США планують посилити Європу для протистояння Росії. Це витікає з представленого раніше звіту під назвою "Ворожі заходи Росії в Європі".



Звіт наповнений конкретними деталями, в яких наводяться області, на яких сфокусовано увагу Росії, які включають в себе не тільки широко обговорювані країни Балтії, а й поширюються на слов'яномовні райони південної частини Східної Європи.



При цьому Stryker будуть оснащені ракетами малої дальності Hellfire і Stinger.



Нагадаємо, для української армії модернізували понад сотні танків Т-64 .





