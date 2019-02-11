Для украинской армии модернизировали более сотни танков Т-64
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Для украинской армии модернизировали более сотни танков Т-64, которых достаточно для перевооружения целой танковой бригады. Об этом сообщил в понедельник Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Лучшие боевые возможности, современные тепловизоры, защищенную цифровую связь, спутниковую навигацию и новую динамическую защиту получили наши танкисты благодаря специалистам украинской оборонки. ГП "Харьковский бронетанковый завод" провел модернизацию более сотни Т-64 образца 2017 года", - сообщил Президент.
По его словам, этих машин достаточно для перевооружения целой танковой бригады.
"Наша цель - переориентироваться на производство нового вооружения и переход на стандарты НАТО", - добавил Глава государства.
Напомним, Порошенко заверил, что в 2020 году ВСУ перейдут на стандарты НАТО.