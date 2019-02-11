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Для української армії модернізували понад сотню танків Т-64

Для української армії модернізували понад сотню танків Т-64

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Для української армії модернізували понад сотню танків Т-64, яких достатньо для переозброєння цілої танкової бригади. Про це повідомив у понеділок Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Кращі бойові можливості, сучасні тепловізори, захищений цифровий зв’язок, супутникова навігація і новий динамічний захист отримали наші танкісти завдяки фахівцям української оборонки. ДП "Харківський бронетанковий завод" провів модернізацію понад сотні Т-64 зразка 2017 року", - повідомив Президент.

З його слів, цих машин достатньо для переозброєння цілої танкової бригади.

"Наша мета – переорієнтуватися на виробництво нового озброєння та перехід на стандарти НАТО", - додав Глава держави.

Нагадаємо, Порошенко запевнив, що у 2020 році ЗСУ перейдуть на стандарти НАТО.

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