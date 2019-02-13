Пентагон отправит броневики Strykers в Европу, чтобы удержать Россию

"Российская угроза формирует основу для решительных усилий США направить больше сил, повысить мобильность и развернуть больше многофункциональной бронетехники в регионе; Stryker оснащенный новейшим оружием ПВО, представляет собой ключевой элемент этой инициативы", - сказано в публикации.



Как отмечается, что США планируют усилить Европу для противостояния России. Это вытекает из представленного ранее отчета под названием "Враждебные меры России в Европе".



Отчет наполнен конкретными деталями, в которых приводятся области, на которых сфокусировано внимание России, которые включают в себя не только широко обсуждаемые страны Балтии, но и распространяются на славяноязычные районы южной части Восточной Европы.



При этом Stryker будут оснащены ракетами малой дальности Hellfire и Stinger.



Напомним, для украинской армии модернизировали более сотни танков Т-64.





