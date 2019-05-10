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Внаслідок перекидання броньовика в США загинув морпіх

Внаслідок перекидання броньовика в США загинув морпіх

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Один морський піхотинець загинув і ще 6 отримали травми у таборі Пендлтон внаслідок перекидання легкої бронемашини під час тренування. Про це повідомив Los Angeles Times, передає УНН.

Наразі військові розслідують факт перекидання бронетанкової машини, що сталося вчора, 9 травня, о 9 ранку, у І-му бронетанковому батальйоні І-ї морської дивізії. Ім’я загиблого морського піхотинця не розголошується, поки не буде повідомлено про смерть його найближчих родичів.

Шість поранених морських піхотинців були госпіталізовані. За інформацією військових, їхні травми не є серйозними.

Як зазначає видання, це не єдиний подібний випадок за останній час. Протягом місяця ще один морпіх Джошуа Брайка загинув під час чергової аварії під час тренування на базі.

Нагадаємо, на початку року Пентагон заявив про намір розмістити в Європі багатофункціональні бойові броньовані машини Stryker.

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