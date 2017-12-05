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ВМС Украины провели в Черном море тактические учения с привлечением авиации

ВМС Украины провели в Черном море тактические учения с привлечением авиации

Киев  •  УНН

 • 20408 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Военная-морские силы Украины сегодня провели в Черном море тактические учения с привлечением морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины сегодня, 5 декабря, провели в Черном море тактические учения. К обучению привлекались 6 малых бронированных артиллерийских катеров, в том числе 4 построенных для флота текущего года, а также 2 вертолета морской авиации. За действиями в море с борта фрегата "Гетман Сагайдачный", а также с борта одного из летательных аппаратов, который в том числе осуществлял посадку на фрегат", - говорится в сообщении.

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"Катера в ходе обучения отработанных задачи по охране и обороне прибрежной зоны, портов и коммуникаций, в составе тактической группы. Как вы могли увидеть, в ходе обучения применялись средства поражения и средства маскировки," - сказал командуя ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, поставленые задачи на учениях выполнены, и в ближайшее время четыре построенных катера, по завершении государственных испытаний, будут введены в боевой состав ВМС.

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В свою очередь, руководитель тактических учений капитан 2 ранга Роман Кодымский сообщил, что катера тактической группы отработали совместные действия по охране и обороны пункта базирования. По его информации, отрабатывался, в частности, такой элемент, как противокорабельная оборона пункта базирования, в ходе которого состоялось развертывание сил, тактическое маневрирование в униформе и ордерах, выход на боевой курс и непосредственное уничтожение условного противника. Как добавил он, воздушный компонент выполнял задачи по наведению катеров на условного противника.

Как сообщалось, накануне Дня Вооруженных Сил Украины в Одессе состоялась церемония присвоения названий 4-м нововыстроенным для Военно-Морских Сил ВС Украины малым бронированным артиллерийским катерам. Учитывая ходатайство территориальных общин, катера проекта 58155 получили именные названия "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь". В мероприятии приняли участие представители командования ВМС ВС Украины, органов государственной и местной власти, городские головы населенных пунктов, названия которых получили катера, правление ПАО "Завод "Кузница на Рыбацком", ветераны, волонтеры, общественность. После этого катера вышли в море для проведения тактических учений.

Как сообщал УНН, 29 ноября в Одесский морской порт зашел эсминец ВМС США "Джеймс Уильямс" (James Williams).

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