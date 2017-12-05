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ВМС України провели у Чорному морі тактичні навчання із залученням авіації

ВМС України провели у Чорному морі тактичні навчання із залученням авіації

Київ • УНН

 • 20411 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Віськово-морськи Сили України сьогодні провели у Чорному морі тактичні навчання із залученням морської авіації. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

“Військово-Морські Сили Збройних Сил України сьогодні, 5 грудня, провели у Чорному морі тактичне навчання. До навчання залучалися 6 малих броньованих артилерійських катерів, у тому числі 4 збудованих для флоту поточного року, а також 2 вертольота морської авіації. За діями у морі з борту фрегата „Гетьман Сагайдачний“, а також з борту одного із літальних апаратів, який у тому числі здійснював посадку на фрегат”, — йдеться у повідомленні.

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“Катери у ході навчання відпрацьову завдання щодо охорони і оборони прибережної зони, портів і комунікацій, у складі тактичної групи. Як ви мали можливість побачити, в ході навчання застосувалися засоби враження та засоби маскування, — сказав командуючи ВМС віце-адмірал Ігор Воронченко.

За його словами, поставлені завдання на навчаннях виконані, і ближчим часом чотири новозбудованих катери, по завершенні державних випробувань, будуть введені до бойового складу ВМС.

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У свою чергу, керівник тактичного навчання капітан 2 рангу Роман Кодимський повідомив, що катери тактичної групи відпрацювали спільні дії щодо охорони і оборони пункту базування. За його інформації, відпрацьовувався, зокрема, такий елемент, як протикорабельна оборона пункту базування, в ході якого відбулося розгортання сил, тактичне маневрування в одностроях і ордерах, вихід на бойовий курс і безпосереднє знищення умовного противника. Як додав він, повітряний компонент виконував завдання з наведення катерів на умовного противника.

Як повідомлялося, напередодні Дня Збройних Сил України у Одесі відбулася церемонія присвоєння назв 4-м новозбудованим для Військово-Морських Сил ЗС України малим броньованим артилерійським катерам. Враховуючи клопотання територіальних громад, катери проекту 58155 отримали іменні назви “Вишгород”, “Кременчук”, “Лубни” і “Нікополь”. У заході взяли участь представники Командування ВМС ЗС України, органів державної та місцевої влади, міські голови населених пунктів, назви яких отримали катери, правління ПАО “Завод “Кузня на Рибальському”, ветерани, волонтери, громадськість. Після цього катери вийшли в море для проведення тактичного навчання.

Як повідомляв УНН, 29 листопада до Одеського морського порту зайшов есмінець ВМС США “Джеймс Вільямс” (James Williams).

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