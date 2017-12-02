ВМС ЗСУ провели в Чорному морі спільні тренування з американським есмінцем

"Мета заходу полягала у відпрацювання взаємодії з кораблями країн-партнерів відповідно до стандартів НАТО, підвищенні рівня взаємосумісності та поглибленні співпраці. Під час тренувань вертольоти морської авіації ВМС ЗС України у непростих метеорологічних умовах відпрацювали, зокрема, елементи посадки на палубу американського корабля", - йдеться у повідомленні.

Також учасники тренування провели навчання з протиповітряної оборони відповідно до стандартів НАТО.

Як повідомляв УНН, 29 листопада до Одеського морського порту зайшов есмінець ВМС США “Джеймс Вільямс” (James Williams).