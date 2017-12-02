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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 16739 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 31673 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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ВМС ВСУ провели в Черном море совместные тренировки с американским эсминцем

ВМС ВСУ провели в Черном море совместные тренировки с американским эсминцем

Киев  •  УНН

 • 12669 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня в Черном море Военно-морские силы ВС Украины совместно с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" провели тренировку типа PASSEX. От украинских ВМС к мероприятиям привлекались 2 вертолета Ка-27. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

"Цель мероприятия заключалась в отработке взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и углублении сотрудничества. Во время тренировок вертолеты морской авиации ВМС ВС Украины в сложных метеорологических условиях отработали, в частности, элементы посадки на палубу американского корабля", - говорится в сообщении.

Также участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО.

Как сообщал УНН, 29 ноября в Одесский морской порт зашел эсминец ВМС США "Джеймс Уильямс" (James Williams).

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