ВМС ВСУ провели в Черном море совместные тренировки с американским эсминцем

"Цель мероприятия заключалась в отработке взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и углублении сотрудничества. Во время тренировок вертолеты морской авиации ВМС ВС Украины в сложных метеорологических условиях отработали, в частности, элементы посадки на палубу американского корабля", - говорится в сообщении.

Также участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО.

Как сообщал УНН, 29 ноября в Одесский морской порт зашел эсминец ВМС США "Джеймс Уильямс" (James Williams).