Американський есмінець "Джеймс Вільямс" зайшов до порту Одеси

Його захід був запланований ще вчора, однак через шторм він не зміг пришвартуватися на причалі Морського вокзалу. В акваторії Чорного моря есмінець виконувати функцію стримування.

Американський корабель оснащений всіма типами озброєння для успішного виконання бойових завдань.

“Джеймс Вільямс” належить до пізньої версії есмінців типу “Арлі Берк”. Його введено в експлуатацію в грудні 2004 року. Повна водотоннажність — понад 9600 тонн, довжина 155 м, ширина 20м, осадка — 9,4 метра. Чотири газові турбіни розганяють швидкість есмінця до 32 морських вузлів. У 96 пускових установках зосереджені ракети “Томагавк”, “Стандарт-2”, “Стандарт-3” і “АСРОК”, а також протикорабельні ракети “Гарпун”. На борту знаходиться екіпаж у кількості 380 осіб. Авіаційне озброєння — два вертольоти.

Нагадаємо, 27 листопада, американський есмінець James Williams увійшов у Чорне море.