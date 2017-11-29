Американський есмінець "Джеймс Вільямс" зайшов до порту Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 листопада. УНН. До Одеського морського порту сьогодні вранці зайшов есмінець ВМС США “Джеймс Вільямс” (James Williams). Про це повідомляє кореспондент УНН.
Його захід був запланований ще вчора, однак через шторм він не зміг пришвартуватися на причалі Морського вокзалу. В акваторії Чорного моря есмінець виконувати функцію стримування.
Американський корабель оснащений всіма типами озброєння для успішного виконання бойових завдань.
“Джеймс Вільямс” належить до пізньої версії есмінців типу “Арлі Берк”. Його введено в експлуатацію в грудні 2004 року. Повна водотоннажність — понад 9600 тонн, довжина 155 м, ширина 20м, осадка — 9,4 метра. Чотири газові турбіни розганяють швидкість есмінця до 32 морських вузлів. У 96 пускових установках зосереджені ракети “Томагавк”, “Стандарт-2”, “Стандарт-3” і “АСРОК”, а також протикорабельні ракети “Гарпун”. На борту знаходиться екіпаж у кількості 380 осіб. Авіаційне озброєння — два вертольоти.
Нагадаємо, 27 листопада, американський есмінець James Williams увійшов у Чорне море.