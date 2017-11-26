Американський есмінець зайшов в Чорне море

Як зазначається, військовий корабель пройшов через Босфор, прямуючи в Чорне море, через дев'ять днів після заходу в Джидду в Саудівській Аравії і патрулювання в Червоному морі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одеський порт зайшов італійській есмінець

Як місії корабля вказується забезпечення військової присутності США в цих водах.

Нагадаємо, три ударні групи авіаносців США проведуть спільні навчання у Західній частині Тихого океану найближчими днями, на тлі візиту президента Дональда Трампа в Азію.