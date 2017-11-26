Американский эсминец зашел в Черное море

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19725 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35047 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103618 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111809 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133130 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107117 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108597 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113269 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117456 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Американский эсминец зашел в Черное море

Американский эсминец зашел в Черное море

Киев  •  УНН

 • 14141 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Американский эсминец James Williams вошел в Черное море. Об этом сообщает портал Yoruk Isik, передает УНН.

Как отмечается, военный корабль прошел через Босфор, направляясь в Черное море, через девять дней после мероприятия в Джидду в Саудовской Аравии и патрулирование в Красном море.

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Как миссии корабля указывается обеспечения военного присутствия США в этих водах.

Напомним, три ударные группы авианосцев США проведут совместные учения в Западной части Тихого океана в ближайшие дни, на фоне визита президента Дональда Трампа в Азию.

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