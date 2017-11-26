Американский эсминец зашел в Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Американский эсминец James Williams вошел в Черное море. Об этом сообщает портал Yoruk Isik, передает УНН.
Как отмечается, военный корабль прошел через Босфор, направляясь в Черное море, через девять дней после мероприятия в Джидду в Саудовской Аравии и патрулирование в Красном море.
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Как миссии корабля указывается обеспечения военного присутствия США в этих водах.
Напомним, три ударные группы авианосцев США проведут совместные учения в Западной части Тихого океана в ближайшие дни, на фоне визита президента Дональда Трампа в Азию.