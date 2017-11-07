Вперше за 10 років у навчаннях візьмуть участь одразу три американськіх авіаносця
Київ • УНН
КИЇВ.7 листопада. УНН. Три ударні групи авіаносців США проведуть спільні навчання у Західній частині Тихого океану найближчими днями, на тлі візиту президента Дональда Трампа в Азію, передає УНН з посиланням на Reuters.
У навчаннях візьмуть участь авіаносці “Німіц”, “Рональд Рейган”, “Теодор Рузвельт” та супутні бойові кораблі.
Це перші навчання за останні 10 років, які проводять в регіоні одразу три ударні групи з авіаносцями США. Японський есмінець “Іназума” також приєднається до армади, після проведених напередодні окремих триденних навчань в Японському морі.
Військовослужбовці Сполучених Штатів раніше повідомили, що спільні навчання знаходяться на стадії розгляду і планування продовжується.
Про рішення незабаром провести навчання з західної частини Тихого океану ще не було оголошено. Пентагон і Тихоокеанський флот США відмовилися коментувати майбутні операції.
Як писав УНН у жовтні, Сполучені Штати планують спорядити до Корейського півострова авіаносну ударну групу військово-морських сил США на чолі з атомним авіаносцем "Рональд Рейган" для спільних військових навчань.