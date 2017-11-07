Впервые за 10 лет в учениях примут участие сразу три американских авианосца

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8705 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69920 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135637 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109466 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111692 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109359 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101862 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106238 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102940 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Впервые за 10 лет в учениях примут участие сразу три американских авианосца

Впервые за 10 лет в учениях примут участие сразу три американских авианосца

Киев  •  УНН

 • 11504 просмотра

КИИВ.7 ноября. УНН. Три ударные группы авианосцев США проведут совместные учения в Западной части Тихого океана в ближайшие дни, на фоне визита президента Дональда Трампа в Азию, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В учениях примут участие авианосцы "Нимиц", "Рональд Рейган", "Теодор Рузвельт" и сопутствующие боевые корабли.

Это первые учения за последние 10 лет, которые проводят в регионе сразу три ударные группы с авианосцами США. Японский эсминец "Иназума" также присоединится к армаде, после проведенных накануне отдельных трехдневных учений в Японском море.

Военнослужащие США ранее сообщили, что совместные учения находятся на стадии рассмотрения и планирование продолжается.

О решении вскоре провести учения в западной части Тихого океана еще не было объявлено. Пентагон и Тихоокеанский флот США отказались комментировать будущие операции.

Как писал УНН в октябре, Соединенные Штаты планируют снарядить к Корейскому полуострову авианосную ударную группу военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган" для совместных военных учений.

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