Впервые за 10 лет в учениях примут участие сразу три американских авианосца

В учениях примут участие авианосцы "Нимиц", "Рональд Рейган", "Теодор Рузвельт" и сопутствующие боевые корабли.

Это первые учения за последние 10 лет, которые проводят в регионе сразу три ударные группы с авианосцами США. Японский эсминец "Иназума" также присоединится к армаде, после проведенных накануне отдельных трехдневных учений в Японском море.

Военнослужащие США ранее сообщили, что совместные учения находятся на стадии рассмотрения и планирование продолжается.

О решении вскоре провести учения в западной части Тихого океана еще не было объявлено. Пентагон и Тихоокеанский флот США отказались комментировать будущие операции.

Как писал УНН в октябре, Соединенные Штаты планируют снарядить к Корейскому полуострову авианосную ударную группу военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган" для совместных военных учений.