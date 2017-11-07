Впервые за 10 лет в учениях примут участие сразу три американских авианосца
Киев • УНН
КИИВ.7 ноября. УНН. Три ударные группы авианосцев США проведут совместные учения в Западной части Тихого океана в ближайшие дни, на фоне визита президента Дональда Трампа в Азию, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В учениях примут участие авианосцы "Нимиц", "Рональд Рейган", "Теодор Рузвельт" и сопутствующие боевые корабли.
Это первые учения за последние 10 лет, которые проводят в регионе сразу три ударные группы с авианосцами США. Японский эсминец "Иназума" также присоединится к армаде, после проведенных накануне отдельных трехдневных учений в Японском море.
Военнослужащие США ранее сообщили, что совместные учения находятся на стадии рассмотрения и планирование продолжается.
О решении вскоре провести учения в западной части Тихого океана еще не было объявлено. Пентагон и Тихоокеанский флот США отказались комментировать будущие операции.
Как писал УНН в октябре, Соединенные Штаты планируют снарядить к Корейскому полуострову авианосную ударную группу военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган" для совместных военных учений.