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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19725 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35047 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103618 просмотра

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10 марта, 18:32 • 111809 просмотра

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10 марта, 15:15 • 133130 просмотра

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Американский эсминец "Джеймс Уильямс" зашел в порт Одессы

Американский эсминец "Джеймс Уильямс" зашел в порт Одессы

Киев  •  УНН

 • 80629 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Одесский морской порт сегодня утром зашел эсминец ВМС США "Джеймс Уильямс" (James Williams). Об этом сообщает корреспондент УНН.

Его прибытие было запланировано еще вчера, однако из-за шторма он не смог пришвартоваться на причале Морского вокзала. В акватории Черного моря эсминец будет выполнять функцию сдерживания.

Американский корабль оснащен всеми типами вооружения для успешного выполнения боевых задач.

“Джеймс Уильямс” относится к поздней версии эсминцев типа “Арли Берк”. Его введено в эксплуатацию в декабре 2004 года.

Полное водоизмещение — более 9600 тонн, длина 155 м, ширина 20 м, осадка — 9,4 метра. Четыре газовые турбины разгоняют скорость эсминца до 32 морских узлов. В 96 пусковых установках сосредоточены ракеты “Томагавк”, “Стандарт-2”, “Стандарт-3” и “АСРОК”, а также противокорабельные ракеты “Гарпун”.

На борту находится экипаж в количестве 380 человек. Авиационное вооружение — два вертолета.

Напомним, 27 ноября, американский эсминец James Williams вошел в Черное море.

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