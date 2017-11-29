Американский эсминец "Джеймс Уильямс" зашел в порт Одессы

Его прибытие было запланировано еще вчера, однако из-за шторма он не смог пришвартоваться на причале Морского вокзала. В акватории Черного моря эсминец будет выполнять функцию сдерживания.

Американский корабль оснащен всеми типами вооружения для успешного выполнения боевых задач.

“Джеймс Уильямс” относится к поздней версии эсминцев типа “Арли Берк”. Его введено в эксплуатацию в декабре 2004 года.

Полное водоизмещение — более 9600 тонн, длина 155 м, ширина 20 м, осадка — 9,4 метра. Четыре газовые турбины разгоняют скорость эсминца до 32 морских узлов. В 96 пусковых установках сосредоточены ракеты “Томагавк”, “Стандарт-2”, “Стандарт-3” и “АСРОК”, а также противокорабельные ракеты “Гарпун”.

На борту находится экипаж в количестве 380 человек. Авиационное вооружение — два вертолета.

Напомним, 27 ноября, американский эсминец James Williams вошел в Черное море.