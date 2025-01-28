ВМС: россия держит два корабля в Черном море, из них один ракетоноситель
Киев • УНН
В Черном море находятся 2 корабля рф, один из которых несет 4 "Калибры". В Средиземном море - 6 кораблей, два из которых имеют на борту 22 крылатые ракеты.
россия в Черном море держит два корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 28.01.2025 в Черном и Средиземном морях есть вражеские корабли. В Азовском море корабли отсутствуют.
В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
в Черное море - 4 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море - 1 судно, которое двигалось из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
За минувшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 20 авиационных ударов и более 820 атак дронами-камикадзе. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 77 штурмовых действий.
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