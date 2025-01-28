ВМС: россия держит два корабля в Черном море, из них один ракетоноситель

ukenru
Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 107390 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 138421 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 122586 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 123164 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 120620 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 113358 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 112480 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 107368 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127670 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 202730 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина осудила захват повстанцами города Гома в Конго и готова оказать помощь

Украина осудила захват повстанцами города Гома в Конго и готова оказать помощь

27 января, 20:57 • 55455 просмотра
Зеленский обсудил с Макроном дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности

Зеленский обсудил с Макроном дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности

27 января, 21:03 • 56107 просмотра
На Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком: его отправили под стражу

На Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком: его отправили под стражу

27 января, 21:46 • 31598 просмотра
G7 отреагировали на ситуацию со сменой руководства АОЗ в Украине

G7 отреагировали на ситуацию со сменой руководства АОЗ в Украине

27 января, 22:51 • 31368 просмотра
россия атаковала Киев дронами

россия атаковала Киев дронами

27 января, 23:35 • 54181 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 138415 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 216470 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 316351 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 316623 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 281173 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 89428 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 98877 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 109412 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

27 января, 14:07 • 105419 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

27 января, 13:33 • 112844 просмотра
Актуальное
ВМС: россия держит два корабля в Черном море, из них один ракетоноситель

ВМС: россия держит два корабля в Черном море, из них один ракетоноситель

Киев  •  УНН

 • 11926 просмотра

Read in English

В Черном море находятся 2 корабля рф, один из которых несет 4 "Калибры". В Средиземном море - 6 кораблей, два из которых имеют на борту 22 крылатые ракеты.

россия в Черном море держит два корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 28.01.2025 в Черном и Средиземном морях есть вражеские корабли. В Азовском море корабли отсутствуют.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 4 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 1 судно, которое двигалось из пролива Босфор.

Image

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 20 авиационных ударов и более 820 атак дронами-камикадзе. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 77 штурмовых действий.

ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW28.01.25, 04:31 • 21440 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы