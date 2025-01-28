ВМС: росія тримає два кораблі в Чорному морі, з них один ракетоносій

росія в Чорному морі тримає два кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 28.01.2025 в Чорному та Середземному морях є ворожі кораблі. В Азовському морі кораблі відсутні.

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет - йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 4 судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, противник завдав 20 авіаційних ударів та понад 820 атак дронами-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 77 штурмових дій.

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