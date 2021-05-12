ВМС имеют право и готовы применить силу в районе Черного и Азовского морей в случае провокаций - Хомчак

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 54264 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 107919 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 120124 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 296178 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 172354 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 443519 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 332196 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221682 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248011 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256980 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 40137 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 76655 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 61263 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 34041 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 29671 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 61914 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 77331 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 170910 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 296192 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 443524 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 4496 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 22916 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 31259 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 60753 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 83778 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

ВМС имеют право и готовы применить силу в районе Черного и Азовского морей в случае провокаций - Хомчак

Киев • УНН

 • 24633 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Военно-морские силы имеют право и готовы реагировать, в том числе применить силу в районе Черного и Азовского морей в случае провокаций. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время специальной сессии форума “Украина 30. Безопасность страны”, передает корреспондент УНН.

ВМС имеют право и готовы применить силу в районе Черного и Азовского морей в случае провокаций - Хомчак

Детали

По словам, Хомчака, россияне “нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, Азовского моря — там постоянно идут провокации начиная от того, что они, скажем, перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, боевых стрельб и всяких таких мер”.

“В Азовском море они вообще хотят нам показать, что это их внутреннее море, и мы еще там в 12-мильной зоне можем плавать”, — отметил главнокомандующий.

Цитата

“Как реагируют наши военно-морские силы ВСУ? Они имеют право реагировать в полном объеме того, что прописано в них, вплоть до применения оружия. Единственное что мы делаем — мы никогда не провоцируем ни россиян, ни кого-то, кто находится на территории Черного и Азовского моря, к каким-то активным действиям, и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу”, — отметил Хомчак.

Способность ВМС ВСУ

“Единственное — мы должны понимать откровенно, и это не секрет, возможности сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил Российской Федерации. Они — несоразмерны”, — отметил Хомчак.

По его словам, сейчас идет активное развитие ВМС, и военно-морских баз, и судов, в этом Украине помогают партнеры, в частности США, которые предоставляют Украине корабли, обучают экипажи. Также помогает Великобритания.

“Те военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Черного моря, сейчас один корабль получается — другой заходит, их присутствие дает нам уверенность, что они, когда нужно будет, скажут свое слово”, — добавил главнокомандующий.

Дополнение

Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.

В то же время, 27 апреля этого года в Черное море зашел патрульный катер береговой охраны США Hamilton.

Кроме того, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море — это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной.

США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля — начало мая.

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — “Александр Отраковский” и “Кондопога”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70