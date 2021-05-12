ВМС имеют право и готовы применить силу в районе Черного и Азовского морей в случае провокаций - Хомчак

Детали

По словам, Хомчака, россияне “нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, Азовского моря — там постоянно идут провокации начиная от того, что они, скажем, перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, боевых стрельб и всяких таких мер”.

“В Азовском море они вообще хотят нам показать, что это их внутреннее море, и мы еще там в 12-мильной зоне можем плавать”, — отметил главнокомандующий.

Цитата

“Как реагируют наши военно-морские силы ВСУ? Они имеют право реагировать в полном объеме того, что прописано в них, вплоть до применения оружия. Единственное что мы делаем — мы никогда не провоцируем ни россиян, ни кого-то, кто находится на территории Черного и Азовского моря, к каким-то активным действиям, и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу”, — отметил Хомчак.

Способность ВМС ВСУ

“Единственное — мы должны понимать откровенно, и это не секрет, возможности сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил Российской Федерации. Они — несоразмерны”, — отметил Хомчак.

По его словам, сейчас идет активное развитие ВМС, и военно-морских баз, и судов, в этом Украине помогают партнеры, в частности США, которые предоставляют Украине корабли, обучают экипажи. Также помогает Великобритания.

“Те военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Черного моря, сейчас один корабль получается — другой заходит, их присутствие дает нам уверенность, что они, когда нужно будет, скажут свое слово”, — добавил главнокомандующий.

Дополнение

Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.



В то же время, 27 апреля этого года в Черное море зашел патрульный катер береговой охраны США Hamilton.



Кроме того, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море — это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной.



США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля — начало мая.



Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — “Александр Отраковский” и “Кондопога”.