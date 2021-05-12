ВМС имеют право и готовы применить силу в районе Черного и Азовского морей в случае провокаций - Хомчак
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Военно-морские силы имеют право и готовы реагировать, в том числе применить силу в районе Черного и Азовского морей в случае провокаций. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время специальной сессии форума “Украина 30. Безопасность страны”, передает корреспондент УНН.
Детали
По словам, Хомчака, россияне “нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, Азовского моря — там постоянно идут провокации начиная от того, что они, скажем, перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, боевых стрельб и всяких таких мер”.
“В Азовском море они вообще хотят нам показать, что это их внутреннее море, и мы еще там в 12-мильной зоне можем плавать”, — отметил главнокомандующий.
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“Как реагируют наши военно-морские силы ВСУ? Они имеют право реагировать в полном объеме того, что прописано в них, вплоть до применения оружия. Единственное что мы делаем — мы никогда не провоцируем ни россиян, ни кого-то, кто находится на территории Черного и Азовского моря, к каким-то активным действиям, и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу”, — отметил Хомчак.
Способность ВМС ВСУ
“Единственное — мы должны понимать откровенно, и это не секрет, возможности сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил Российской Федерации. Они — несоразмерны”, — отметил Хомчак.
По его словам, сейчас идет активное развитие ВМС, и военно-морских баз, и судов, в этом Украине помогают партнеры, в частности США, которые предоставляют Украине корабли, обучают экипажи. Также помогает Великобритания.
“Те военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Черного моря, сейчас один корабль получается — другой заходит, их присутствие дает нам уверенность, что они, когда нужно будет, скажут свое слово”, — добавил главнокомандующий.
Дополнение
Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.
В то же время, 27 апреля этого года в Черное море зашел патрульный катер береговой охраны США Hamilton.
Кроме того, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море — это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной.
США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля — начало мая.
Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — “Александр Отраковский” и “Кондопога”.