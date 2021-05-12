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ВМС мають право і готові застосувати силу в районі Чорного та Азовського морів у разі провокацій – Хомчак

Київ • УНН

 • 24633 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Військово-морські сили мають право і готові реагувати, в тому числі застосувати силу в районі Чорного та Азовського морів у разі провокацій. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час спеціальної сесії на форумі “Україна 30. Безпека країни”, передає кореспондент УНН.

ВМС мають право і готові застосувати силу в районі Чорного та Азовського морів у разі провокацій – Хомчак

Деталі

Зі слів, Хомчака, росіяни “нас провокують постійно, що стосується Чорного моря, Азовського моря — там постійно йдуть провокації починаючи від того, що вони, скажімо, перекривають масово райони для судноплавства під виглядом навчань, бойових стрільб і всяких таких заходів”.

“В Азовському морі вони взагалі хочуть нам показати, що це їхнє внутрішнє море, і ми ще там в 12-мильній зони можемо плавати”, — зазначив головнокомандувач.

Цитата

“Як реагують наші військово-морські сили ЗСУ? Вони мають право реагувати в повному об’ємі того, що прописано у них, аж до застосування зброї. Єдине що ми робимо — ми ніколи не провокуємо ані росіян, ані когось, хто знаходиться на території Чорного і Азовського моря, до якихось активних дій, і тим більше до застосування сили. Але ми готові застосувати силу”, — зазначив Хомчак.

Спроможність ВМС ЗСУ

“Єдине — ми повинні розуміти відверто, і це не є таємницею, можливості сьогодні наших Військово-морських сил і Військово-морських сил Російської Федерації. Вони — неспіврозмірні”, — зауважив Хомчак.

З його слів, наразі йде активна розбудова ВМС, і військово-морських баз, і суден, у цьому Україні допомагають партнери, зокрема США, які надають Україні кораблі, навчають екіпажі. Також допомагає Велика Британія.

“Ті військові кораблі, які знаходяться майже постійно в акваторії Чорного моря, зараз один корабель виходить — інший заходить, їхня присутність дає нам впевненість, що вони, коли потрібно буде, скажуть своє слово”, — додав головнокомандувач.

Доповнення

Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

Водночас, 27 квітня цього року у Чорне море зайшов патрульний катер берегової охорони США Hamilton.

Крім того, за даними британських ЗМІ, у травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море — це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною.

США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня — початок травня.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — “Александр Отраковский” і “Кондопога”.

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