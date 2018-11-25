ВМС: блокировка Керченского пролива напоминает действия РФ в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Блокировка русскими прохода кораблей под Керченским мостом напоминает их действия в отношении к украинским военным судам в Севастополе весной 2014 года. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Военно-морских Сил ВС Украины, передает УНН.
"История Черноморского флота (Севастополь) и 2014 повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе. Выводы делайте сами", - отметили в пресс-службе ВМС Украины.
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными.
В свою очередь в пограничном управлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".
Позже стало известно, что два российских боевые ударные вертолеты взяли в сопровождение группу украинских военных корабля у Керченского пролива, а также то, что оккупанты посадили на мель танкер под аркой Кеченського моста для предотвращения прохода через фарватер пролива гражданским судам и группе украинских военных кораблей, следующих из Одессы в Мариуполь и Бердянск.