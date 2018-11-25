ВМС: блокування Керченської протоки нагадує дії РФ у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Блокування росіянами проходу кораблів під Керченським мостом нагадує їхні дії по відношенню до українських військових суден у Севастополі навесні 2014 року. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Військово-морських Сил ЗС України, передає УНН.
“Історія Чорноморського флоту (Севастополь) та 2014 року повторюється. Затопимо кораблі, не дамо змоги пройти, посилаючись на невідоме судно у протоці. Висновки робіть самі”, — зазначили у прес-службі ВМС України.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними.
У свою чергу у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.
Пізніше стало відомо, що два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля керчинської протоки, а також те, що окупанти посадили на мілину танкер під аркою Кеченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська.