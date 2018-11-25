ВМС: блокування Керченської протоки нагадує дії РФ у 2014 році

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Блокування росіянами проходу кораблів під Керченським мостом нагадує їхні дії по відношенню до українських військових суден у Севастополі навесні 2014 року. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Військово-морських Сил ЗС України, передає УНН.