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ВМС: блокування Керченської протоки нагадує дії РФ у 2014 році

ВМС: блокування Керченської протоки нагадує дії РФ у 2014 році

Київ • УНН

 • 9743 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Блокування росіянами проходу кораблів під Керченським мостом нагадує їхні дії по відношенню до українських військових суден у Севастополі навесні 2014 року. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Військово-морських Сил ЗС України, передає УНН.

“Історія Чорноморського флоту (Севастополь) та 2014 року повторюється. Затопимо кораблі, не дамо змоги пройти, посилаючись на невідоме судно у протоці. Висновки робіть самі”, — зазначили у прес-службі ВМС України.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними.

У свою чергу у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.

Пізніше стало відомо, що два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля керчинської протоки, а також те, що окупанти посадили на мілину танкер під аркою Кеченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська.

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