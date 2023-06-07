"Включаем режим жестокой экономии воды": власти обратились к жителям Никополя и района

Цитата

"Друзья, включаем режим жестокой экономии воды. Как питьевой так и технической. ОВА работает с АТБ по завозу дополнительных объемов питьевой воды в магазины сети на территории района. Кто имеет возможность - продолжайте делать запасы воды", - написал Евтушенко.

Начальник Никопольского РВА подчеркнул, что сообщение касается не только города, но и территории всего Никопольского района.

Дополнение

Никопольский район расположен выше по течению от Каховской ГЭС, которую в ночь на 6 июня подорвали оккупанты. В результате чего уровень воды в водохранилище, по словам начальника Никопольского РВА, в пределах района начал падать около 15 сантиметров в час. Местные власти призвали делать максимально возможные запасы питьевой и технической воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились новые спутниковые снимки последствий разрушения Каховской ГЭС