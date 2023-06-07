"Вмикаємо режим жорстокої економії води": влада звернулася до жителів Нікополя та району
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram закликав жителів Нікополя і району до жорсткої економії питної та технічної води, аби забезпечити можливість поповнювати запаси - питна вода додатково завозиться в магазини, передає УНН.
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"Друзі, вмикаємо режим жорстокої економії води. Як питної, так і технічної. ОВА працює з АТБ щодо завезення додаткових об'ємів питної води в магазини мережі на території району. Хто має можливість - продовжуйте робити запаси води", - написав Євтушенко.
Начальник Нікопольської РВА наголосив, що повідомлення стосується не тільки міста, а й території всього Нікопольського району.
Доповнення
Нікопольський район розташований вище за течією від Каховської ГЕС, яку у ніч на 6 червня підірвали окупанти. Внаслідок чого рівень води у водосховищі, за словами начальника Нікопольської РВА, в межах району почав падати близько 15 сантиметрів за годину. Місцева влада закликала робити максимально можливі запаси питної і технічної води.
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