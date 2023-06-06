Нікопольщина: місцева влада закликає робити максимально можливі запаси води
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram закликав жителів району робити максимально можливі запаси питної і технічної води, адже рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає, пише УНН.
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"Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 сантиметрів за годину. Зробіть максимально можливі запаси питної і технічної води", - написав Євтушенко.
Доповнення
Через підрив окупантами Каховської ГЕС Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про скликання екстреного засідання РНБО. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів, в уряді збирають засідання Державної комісії ТЕБ і НС, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
У критичній зоні опинилося близько 16 000 жителів правого берега Херсонської області. Для жителів тимчасово окупованого лівого берега області провели оповіщення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. На деокупованих територіях Херсонської області, які можуть стати зоною підтоплення через підрив окупантами Каховської ГЕС, уже розпочалася евакуація.
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